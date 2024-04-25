«Майами» сравнял счет в серии с «Бостоном»
«Майами» на выезде переиграл «Бостон» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 111:101. Счет в серии стал равный — 1-1.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 33 очка.
Третья игра в серии состоится на паркете «Хит» 28 апреля.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Бостон» — «Майами» — 101:111 (27:28, 34:30, 18:27, 22:26)
Б: Браун (33), Тейтум (28), Уайт (13).
М: Хирро (24 + 14 передач), Адебайо (21 + 10 подборов), Калеб Мартин (21).
Счет в серии: 1-1.
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