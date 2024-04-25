«Майами» сравнял счет в серии с «Бостоном»

«Майами» на выезде переиграл «Бостон» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 111:101. Счет в серии стал равный — 1-1.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 33 очка.

Третья игра в серии состоится на паркете «Хит» 28 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Бостон» — «Майами» — 101:111 (27:28, 34:30, 18:27, 22:26)

Б: Браун (33), Тейтум (28), Уайт (13).

М: Хирро (24 + 14 передач), Адебайо (21 + 10 подборов), Калеб Мартин (21).

Счет в серии: 1-1.