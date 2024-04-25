Защитник ЦСКА Уэйр рассказал о восстановлении от травмы

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о восстановлении от травмы стопы.

«Мое восстановление идет хорошо, день за днем работаю над своим возвращением в строй. Пока все идет по расписанию, нет никаких осложнений или дополнительных проблем, насколько я знаю. Поэтому очень надеюсь, что очень скоро смогу вновь помогать команде на площадке», — цитирует баскетболиста Legalbet.

Уэйр получил травму на тренировке в середине февраля 2024 года. 20 февраля стало известно, что защитник ЦСКА успешно перенес операцию после перелома одной из костей правой стопы. В последний раз 34-летний баскетболист выходил на площадку 11 февраля в игре против «Пармы».