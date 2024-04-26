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Сегодня, 04:30

«Орландо» обыграл «Кливленд» и сократил отставание в серии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Орландо» обыграл «Кливленд» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 121:83. «Кавальерс» ведут в серии — 2-1.

Форвард «Мэджик» Паоло Банкеро оформил дабл-дабл: 31 очко и 14 подборов.

Четвертый матч вновь пройдет на паркете «Орландо» 27 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Орландо» — «Кливленд» — 121:83 (31:21, 30:24, 35:16, 25:22)

О: Банкеро (31 + 14 подборов), Саггс (24), Ф. Вагнер (16), Фульц (11).

К: Аллен (15), Леверт (15), Митчелл (13).

Счет серии: 1-2.

Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Орландо Мэджик
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