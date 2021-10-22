В РФБ заявили, что новый тренер сборной России Лукич должен получить гражданство РФ
Председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин сообщил, что новый главный тренер мужской национальной команды Зоран Лукич должен получить российское гражданство.
«За эти 10 лет он даже стал немножко россиянином. Я знаю, что он сейчас должен получить российский паспорт», — приводит ТАСС слова Еремина.
Сегодня, 22 октября, РФБ объявил о назначении Лукича на пост главного тренера сборной России по баскетболу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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