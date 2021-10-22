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В РФБ заявили, что новый тренер сборной России Лукич должен получить гражданство РФ

12:15
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Председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин сообщил, что новый главный тренер мужской национальной команды Зоран Лукич должен получить российское гражданство.

«За эти 10 лет он даже стал немножко россиянином. Я знаю, что он сейчас должен получить российский паспорт», — приводит ТАСС слова Еремина.

Сегодня, 22 октября, РФБ объявил о назначении Лукича на пост главного тренера сборной России по баскетболу.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12736145

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Иван Торопцев все материалы автора
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