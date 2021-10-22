Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу
Как ранее сообщал «СЭ», Зоран Лукич стал новым главным тренером мужской сборной России по баскетболу.
Сегодня, 22 октября о назначении Лукича официально объявила Российская федерация баскетбола (РФБ). Согласно заявлению на официальном сайте организации кандидатура 50-летнего серба была утверждена на Исполкоме РФБ. При этом Лукич будет совмещать работу в национальной команде с должностью главного тренера «Нижнего Новгорода».
В ближайшее время сербский специалист назовет имена своих помощников и объявит список баскетболистов, вызванных для подготовки к старту отбора на чемпионат мира-2023.
Предыдущим главным тренером сборной России был Сергей Базаревич.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38518/zoran-lukich-glavnyj-trener-sbornoj-rossii
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