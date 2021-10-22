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Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу

Зоран Лукич возглавил мужскую сборную России по баскетболу
10:59
Зоран Лукич. Фото РФБ
Зоран Лукич. Фото РФБ
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Как ранее сообщал «СЭ», Зоран Лукич стал новым главным тренером мужской сборной России по баскетболу.

Сегодня, 22 октября о назначении Лукича официально объявила Российская федерация баскетбола (РФБ). Согласно заявлению на официальном сайте организации кандидатура 50-летнего серба была утверждена на Исполкоме РФБ. При этом Лукич будет совмещать работу в национальной команде с должностью главного тренера «Нижнего Новгорода».

В ближайшее время сербский специалист назовет имена своих помощников и объявит список баскетболистов, вызванных для подготовки к старту отбора на чемпионат мира-2023.

Предыдущим главным тренером сборной России был Сергей Базаревич.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38518/zoran-lukich-glavnyj-trener-sbornoj-rossii

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Иван Торопцев все материалы автора
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