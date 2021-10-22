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Еремин сообщил, что Лукич был единственным кандидатом на пост тренера сборной России по баскетболу

12:10
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Председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин сообщил, что кандидатура сербского специалиста Зорана Лукича была единственной на пост главного тренера мужской сборной России.

«Два дня назад состоялся тренерский совет, на котором было представление Зорана Лукича на пост главного тренера сборной России. Была одна кандидатура», — цитирует Еремина ТАСС.

Сегодня, 22 октября, РФБ официально объявила о назначении Лукича. Кандидатура 50-летнего серба была утверждена на Исполкоме организации. При этом Лукич будет совмещать работу в национальной команде с должностью главного тренера «Нижнего Новгорода».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12736173

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Александр Кравченко все материалы автора
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