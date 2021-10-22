Еремин сообщил, что Лукич был единственным кандидатом на пост тренера сборной России по баскетболу
Председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин сообщил, что кандидатура сербского специалиста Зорана Лукича была единственной на пост главного тренера мужской сборной России.
«Два дня назад состоялся тренерский совет, на котором было представление Зорана Лукича на пост главного тренера сборной России. Была одна кандидатура», — цитирует Еремина ТАСС.
Сегодня, 22 октября, РФБ официально объявила о назначении Лукича. Кандидатура 50-летнего серба была утверждена на Исполкоме организации. При этом Лукич будет совмещать работу в национальной команде с должностью главного тренера «Нижнего Новгорода».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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