Форвард АЕКа Стеван Еловац перенес инсульт во время тренировки команды в воскресенье. Как сообщает Eurohoops, сейчас 32-летний игрок находится в стабильном, но тяжелом состоянии.

Во время тренировки серб упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе. Игрок проходил восстановление из-за травмы голеностопного сустава.

В этом сезоне Еловац, известный в России по играм за «Нижний Новгород», набирал в среднем за матч по 12,6 очка и 4,4 подбора.