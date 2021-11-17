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Еловац перенес инсульт во время тренировки

03:34

Форвард АЕКа Стеван Еловац перенес инсульт во время тренировки команды в воскресенье. Как сообщает Eurohoops, сейчас 32-летний игрок находится в стабильном, но тяжелом состоянии.

Во время тренировки серб упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе. Игрок проходил восстановление из-за травмы голеностопного сустава.

В этом сезоне Еловац, известный в России по играм за «Нижний Новгород», набирал в среднем за матч по 12,6 очка и 4,4 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора
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