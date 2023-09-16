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Сегодня, 12:00

Ховард будет ждать вызова в сборную США от Леброна Джеймса

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Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард в очередной раз заявил о желании выступать за сборную США на Олимпиаде-2024.

«Посмотрим, вызовет ли меня ЛеГМ (прозвище Леброна Джейма, — прим. «СЭ») в сборную», — сказал Ховард в своих соцсетях.

Прозвище ЛеГМ произошло от того, что Джеймс на протяжении своей карьеры всегда имел большое влияние на составление состава команд, за которые выступал. Медиа и болельщики скрестили его имя и аббревиатуру «генеральный менеджер».

Ховард является обладателем золотой медали Олимпиады 2008 года. 37-летний американец выступает за тайваньский «Таоюань Леопардс».

Баскетбол
Сборная США по баскетболу
Дуайт Ховард
Леброн Джеймс
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