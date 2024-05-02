Порзингис пропустит еще минимум неделю из-за травмы

Форвард «Бостона» Кристапс Порзингис пропустит еще как минимум неделю из-за растяжения правой камбаловидной мышцы. Игрок травмировался в четвертом матче серии первого раунда против «Майами» (102:88).

Главный тренер «Селтикс» Джо Мазулла накануне пятого матча в интервьюу репортеруа Бобби Мэннингу сообщил, что латвийский баскетболист будет обследован повторно на следующей неделе.

28-летний Порзингис пропустил пятый матч серии против «Майами» (118:84).