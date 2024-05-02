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Сегодня, 05:00

Порзингис пропустит еще минимум неделю из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Бостона» Кристапс Порзингис пропустит еще как минимум неделю из-за растяжения правой камбаловидной мышцы. Игрок травмировался в четвертом матче серии первого раунда против «Майами» (102:88).

Главный тренер «Селтикс» Джо Мазулла накануне пятого матча в интервьюу репортеруа Бобби Мэннингу сообщил, что латвийский баскетболист будет обследован повторно на следующей неделе.

28-летний Порзингис пропустил пятый матч серии против «Майами» (118:84).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
Кристапс Порзингис
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