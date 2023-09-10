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Сербия — Германия: прямая трансляцию финала чемпионата мира по баскетболу — где смотреть матч

Сербия сыграет с Германией в финале чемпионата мира по баскетболу 10 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Баскетболисты сборной Германии.
Фото Reuters

Сборная Сербии сыграет со сборной Германии в финале чемпионата мира по баскетболу 10 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на «Молл Оф Азия Арена» в Пасайе (Филиппины). Начало в 15.40 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча Сербия — Германия покажет телеканал «Матч ТВ». Начало телеэфира в 15.35 мск. Также в прямом эфире финал будет доступен на сайте matchtv.ru.

Впервые в истории баскетбола чемпионат мира принимают сразу три азиатских страны: Филиппины, Япония и Индонезия.

Действующим чемпионом является сборная Испании. В 2019 году в решающем матче она обыграла Аргентину со счетом 95:75. Чемпионат мира тогда принимал Китай.

Баскетбол: таблицы, календарь, статистика, команды и новости

Баскетбол
Сборная Германии по баскетболу
Сборная Сербии по баскетболу
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