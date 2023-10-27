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27 октября, 07:42

Грайнер сыграет за сборную США впервые с Олимпиады в Токио

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американа «Финикс Меркьюри» Бриттни Грайнер вызвана на сбор национальной команды США, сообщает ESPN.

Экс-баскетболистка УГМК впервые примет участие в матчах сборной после Олимпийских игр в Токио, которые прошли в 2021 году.

5 ноября сборная США проведут товарищеский матч с командой Университета Теннесси, а 12 ноября — с командой Университета Дьюка.

В феврале 2023 года 33-летняя Грайнер подписала контракт с «Фениксом». Это стало ее первым профессиональным соглашением после возвращения из России. В РФ она была приговорена к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 миллиона рублей за контрабанду наркотиков. В декабре спортсменка вернулась в США в результате обмена.

Сборная США по баскетболу
Бриттни Грайнер
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