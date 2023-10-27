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27 октября, 16:10

Алексей Швед провел первую тренировку в «Шаньси» и вскоре может дебютировать в CBA

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Алексей Швед провел первую тренировку в «Шаньси».
Фото «СЭ»

Российский защитник Алексей Швед в четверг вечером, 26 октября, добрался до города Тайюань, а в пятницу, 27 октября, провел первую индивидуальную тренировку в расположении своей новой команды — «Шаньси».

По информации «СЭ», Алексей не примет участия в ближайшем матче «Шаньси» с «Бэйцзин» в воскресенье, 29 октября. Швед адаптируется в новой стране и еще ждет открепительный документ от Российской федерации баскетбола (РФБ).

Велика вероятность, что 34-летний россиянин дебютирует в чемпионате Китая 2 ноября в выездном матче с «Шаньдун».

Швед — дважды лучший снайпер Евролиги (2017/18, 2020/21), а также Евробаскета-2017. Последние два сезона Алексей провел в составе ЦСКА, став серебряным и бронзовым призером Лиги ВТБ.

Алексей Швед
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