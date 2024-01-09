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Сегодня, 19:53

Богданович обошел Йокича и стал лучшим баскетболистом 2023 года в Сербии

Руслан Минаев
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Атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович признан лучшим баскетболистом Сербии в 2023 году.

31-летний баскетболист набрал 27 голосов журналистов и обошел центрового «Денвера» Николу Йокича, который набрал 10 голосов.

Богданович помог Сербии завоевать серебряные медали чемпионата мира-2023. Йокич принял решение пропустить турнир.

В этом сезоне регулярного чемпионата НБА Богданович в среднем набирает 17,7 очка, 3,2 подбора и 2,7 передачи за 28 минут в составе «Хокс».

Баскетбол
Никола Йокич
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