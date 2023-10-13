Американскому баскетболисту Уильямсу грозит 28 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю

Американскому баскетболисту Майки Уильямсу грозит до 28 лет лишения свободы за расстрел автомобиля, сообщает ESPN.

По информации источника, 28 марта спортсмен стрелял из пистолета в автомобиль, в котором находилось пятеро его друзей, которые уезжали из дома баскетболиста после ссоры.

При обыске полицейские нашли два пистолета, однако оружия, из которого стреляли, не обнаружили. На заседании, прошедшем 10 октября, Уильямсу предъявили пять обвинений в нападении с применением оружия.

Уильямс свою вину не признал. Заместитель окружного прокурора Джордж Модлин сообщил судье, что во время заседания некоторые зрители жестами угрожали свидетелям.

19-летний баскетболист был претендентом на выбор в первом раунде драфта 2024 года. В 27 матчах прошлого сезона за Сан-Исидро он набирал в среднем 23,8 очка и совершал 9,2 передачи.