Гендиректор ЕКЛ — о Суперкубке-2023: «Все иностранные клубы откликнулись на приглашение с благодарностью»

Генеральный директор Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3 Александр Фомин рассказал о приглашении иностранных команд на Суперкубок-2023, который пройдет в Перми 19 октября.

В восьмерку команд — участниц Суперкубка ЕКЛ 3х3 в этом году вошли: «Бионорд», Inanomo (обе — Россия), Krupanj (Сербия), Team Milano (Италия), Sao Paulo DC (Бразилия), Anta (Казахстан), Huifu (Китай) и «Минск-Беларусь».

«Бренд ЕКЛ 3х3 всем хорошо известен, у нас отличная репутация, — подчеркнул в интервью «Известиям» Александр Фомин. — Несмотря на все произошедшие события и почти полную отмену российского спорта, мы находимся на связи со всеми ведущими командами мира и коллегами. Многие ждут нашего возвращения на международную арену. Пока это невозможно из-за геополитической обстановки. Все команды, которые мы пригласили на Суперкубок в Перми (только вдумайтесь, это команды из Сербии, Китая, Италии, Бразилии, Казахстана и Белоруссии), откликнулись с огромным желанием и благодарностью. Никого уговаривать не пришлось.

Кого еще хотели позвать? Велись переговоры с командами — участницами Мирового тура: с сербскими «Партизаном» и UB, «Лозанной» из Швейцарии. Эти клубы не смогли к нам приехать по одной простой причине: даты Суперкубка совпадали с Челленджером ФИБА 3х3. Для команд Мирового тура он в приоритете», — цитируют Фомина «Известия».

Суперкубок ЕКЛ пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава».