Два игрока академии тель-авивского «Хапоэля» были убиты во время нападения ХАМАС

Баскетбольный клуб «Хапоэль» из Тель-Авива сообщил о смерти двух игроков молодежной академии.

«С невыразимой болью сообщаем об убийстве двух игроков нашей академии, Ифтаха и Йонатана Коца, жителей деревни Газы, которые были убиты в своем доме вместе с отцом, матерью и сестрой в результате нападения ХАМАС на Израиль в субботу утром», — сообщает пресс-служба клуба.

Семья была убита в своем доме в Кфар-Азе — поселении на израильской территории вблизи сектора Газа, где проживает около 750 человек. Официального числа погибших в этом районе нет, поскольку израильские солдаты продолжают обыскивать дома, которые могут быть заминированы, сообщает Reuters.