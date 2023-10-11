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Сегодня, 10:35

Два игрока академии тель-авивского «Хапоэля» были убиты во время нападения ХАМАС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Баскетбольный клуб «Хапоэль» из Тель-Авива сообщил о смерти двух игроков молодежной академии.

«С невыразимой болью сообщаем об убийстве двух игроков нашей академии, Ифтаха и Йонатана Коца, жителей деревни Газы, которые были убиты в своем доме вместе с отцом, матерью и сестрой в результате нападения ХАМАС на Израиль в субботу утром», — сообщает пресс-служба клуба.

Семья была убита в своем доме в Кфар-Азе — поселении на израильской территории вблизи сектора Газа, где проживает около 750 человек. Официального числа погибших в этом районе нет, поскольку израильские солдаты продолжают обыскивать дома, которые могут быть заминированы, сообщает Reuters.

Источник: Twitter-аккаунт Хапоэля
Баскетбол
БК Хапоэль (Тель-Авив)
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