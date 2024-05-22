Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 16:10

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Шашич считает отстранение россиян несправедливым

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Шашич заявил, что отстранение российских клубов от участия в баскетбольной Евролиге является исторической несправедливостью.

«Я как серб все еще уверен, что отстранение российских клубов — это историческая несправедливость. Мы в Сербии это очень хорошо чувствуем, потому что тоже были под санкциями в спорте. Политика не должна смешиваться со спортом. Люди забывают, что об этом говорится в Олимпийской хартии. И неважен спорт. ФИФА, УЕФА, Евролига — все заявляют, что политика не должна вмешиваться в спорт. И мы видим, как ФИФА реагирует, когда политика начинает вмешиваться, — они просто отстраняют национальные федерации», — цитирует Шашича ТАСС.

Исполнительный совет акционеров Евролиги отстранил российские клубы от участия в турнире в марте 2022 года из-за конфликта на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/20870711
0
Читайте также
Ильиных и Полунин стали родителями в третий раз
Шесть российских хоккеистов продолжают выступление в Кубке Стэнли
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руководитель совета тренеров Евролиги Шашич: «Верю, что очень скоро ситуация с отстранением российских команд закончится»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости