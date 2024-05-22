Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Шашич считает отстранение россиян несправедливым

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Шашич заявил, что отстранение российских клубов от участия в баскетбольной Евролиге является исторической несправедливостью.

«Я как серб все еще уверен, что отстранение российских клубов — это историческая несправедливость. Мы в Сербии это очень хорошо чувствуем, потому что тоже были под санкциями в спорте. Политика не должна смешиваться со спортом. Люди забывают, что об этом говорится в Олимпийской хартии. И неважен спорт. ФИФА, УЕФА, Евролига — все заявляют, что политика не должна вмешиваться в спорт. И мы видим, как ФИФА реагирует, когда политика начинает вмешиваться, — они просто отстраняют национальные федерации», — цитирует Шашича ТАСС.

Исполнительный совет акционеров Евролиги отстранил российские клубы от участия в турнире в марте 2022 года из-за конфликта на Украине.