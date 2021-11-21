Американский баскетболист подключен к аппарату ИВЛ после драки на Кипре
Игрок кипрского баскетбольного клуба АЕЛ Кори Маниго был в тяжелейшем состоянии госпитализирован в воскресенье в больницу столицы острова Никосии и подключен к аппарату ИВЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на кипрскую полицию.
Согласно данным, около 5 часов утра была получена информация о драке возле ночного клуба в Никосии, в ходе которой один человек получил тяжелые травмы.
Позднее клуб АЕЛ подтвердил, что 23-летний пострадавший — это Кори Маниго, и что, помимо него, травмы в этом инциденте также получили его спутница и еще один американский игрок команды из Лимасола Брендон Аверетт.
В клубе сказали, что Маниго госпитализировали с очень тяжелой черепно-мозговой травмой и что врачам пришлось его интубировать, но при этом подчеркнули, что жизнь баскетболиста находится вне опасности.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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