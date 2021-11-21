Американский баскетболист подключен к аппарату ИВЛ после драки на Кипре

Игрок кипрского баскетбольного клуба АЕЛ Кори Маниго был в тяжелейшем состоянии госпитализирован в воскресенье в больницу столицы острова Никосии и подключен к аппарату ИВЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на кипрскую полицию.

Согласно данным, около 5 часов утра была получена информация о драке возле ночного клуба в Никосии, в ходе которой один человек получил тяжелые травмы.

Позднее клуб АЕЛ подтвердил, что 23-летний пострадавший — это Кори Маниго, и что, помимо него, травмы в этом инциденте также получили его спутница и еще один американский игрок команды из Лимасола Брендон Аверетт.

В клубе сказали, что Маниго госпитализировали с очень тяжелой черепно-мозговой травмой и что врачам пришлось его интубировать, но при этом подчеркнули, что жизнь баскетболиста находится вне опасности.