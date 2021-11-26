Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубки Чемпионат мира
Новости   //    Баскетбол

Марк Газоль завершит карьеру в составе «Жироны»

20:45
Теги:

Известный испанский центровой Марк Газоль подписал контракт с «Жироной» до конца сезона. По окончании сезона, испанец примет решение по поводу возможного завершения карьеры, сообщает Yahoo Sports.

36-летний испанец 26 ноября был представлен в качестве игрока «Жироны», выступающей во втором дивизионе чемпионата Испании. Центровой является владельцем и президентом клуба, который он основал в 2014 году.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Беговые и горные лыжи: как встать на лыжи, как и где научиться кататься
Дело возбудили после гибели выброшенной из окна на 14-м этаже в Люберцах собаки
0