Баскетболист Пападопулос решил стать профессиональным боксером

Бывший баскетболист московского «Динамо» Лазарос Пападопулос решил начать карьеру в профессиональном боксе.

«Я предпочитаю командные виды спорта из-за престижа. Становясь членом команды, вы получаете множество преимуществ и многое другое. В индивидуальных видах спорта, как и в боксе, вы на самом деле соревнуетесь сами с собой», — приводит слова Пападопулоса Eurohoops.

41-летний центровой заключил контракт с промоутерской компанией PRIVE BOXING, базирующейся в Греции. Пападопулос планирует принять участие в турнире, который состоится 19 декабря в Афинах. Его первый противник пока неизвестен.

Баскетболист является двукратным чемпион Евролиги в составе «Панатинаикоса» (2002 год) и «Олимпиакоса» (2012 год).