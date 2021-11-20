Баскетболист Пападопулос решил стать профессиональным боксером
Бывший баскетболист московского «Динамо» Лазарос Пападопулос решил начать карьеру в профессиональном боксе.
«Я предпочитаю командные виды спорта из-за престижа. Становясь членом команды, вы получаете множество преимуществ и многое другое. В индивидуальных видах спорта, как и в боксе, вы на самом деле соревнуетесь сами с собой», — приводит слова Пападопулоса Eurohoops.
41-летний центровой заключил контракт с промоутерской компанией PRIVE BOXING, базирующейся в Греции. Пападопулос планирует принять участие в турнире, который состоится 19 декабря в Афинах. Его первый противник пока неизвестен.
Баскетболист является двукратным чемпион Евролиги в составе «Панатинаикоса» (2002 год) и «Олимпиакоса» (2012 год).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.eurohoops.net/en/others/1273181/lazaros-papadopoulos-set-for-pro-boxing-match/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю