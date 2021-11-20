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Баскетболист Пападопулос решил стать профессиональным боксером

18:20
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Бывший баскетболист московского «Динамо» Лазарос Пападопулос решил начать карьеру в профессиональном боксе.

«Я предпочитаю командные виды спорта из-за престижа. Становясь членом команды, вы получаете множество преимуществ и многое другое. В индивидуальных видах спорта, как и в боксе, вы на самом деле соревнуетесь сами с собой», — приводит слова Пападопулоса Eurohoops.

41-летний центровой заключил контракт с промоутерской компанией PRIVE BOXING, базирующейся в Греции. Пападопулос планирует принять участие в турнире, который состоится 19 декабря в Афинах. Его первый противник пока неизвестен.

Баскетболист является двукратным чемпион Евролиги в составе «Панатинаикоса» (2002 год) и «Олимпиакоса» (2012 год).

Дополнительная информация:

https://www.eurohoops.net/en/others/1273181/lazaros-papadopoulos-set-for-pro-boxing-match/

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