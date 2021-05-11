Прожил с ВИЧ тридцать лет и стал мультимиллионером. Мэджик Джонсон раскрывает свои тайны

Мир в ожидании сериала о великом разыгрывающем «Лейкерс», который не желает оставаться в тени Майкла Джордана

Успех документального мини-сериала «Последний танец», рассказывающего про карьеру великого Майкла Джордана, не дает покоя крупным студиям и стриминговым платформам. Похожего эффекта HBO ожидали от «Тайгера» (2020), но перипетии жизни самого знаменитого гольфиста мира не получили столь широкого признания. Больше шансов захватить умы современников у сериала про легенду «Лейкерс» Мэджика Джонсона, чья судьба не раз испытывала его на прочность. Один из самых великих баскетболистов в истории НБА выиграл пять чемпионских перстней (всего девять финалов), навсегда изменил представление об игре разыгрывающего и вместе со своим извечным соперником Ларри Бердом заложил основы современной НБА... Он стал первой звездой в привычном понимании этого слова: с природным обаянием, открытостью для СМИ, замашками телезвезды и множеством мифов вокруг своей персоны.

— Скоро выйдет сериал обо мне, — рассказал The Sports Rush Джонсон. — Я уговорил принять участие в съемках Майкла Джордана, Барака Обаму, легенд «Лейкерс», Айзейю Томаса и Лэрри Берда. Получится отличное шоу, но оно будет полностью отличаться от «Последнего танца».

Открыл людям глаза на ВИЧ

Мэджик жил и играл в Лос-Анджелесе — месте, где культивировалось понятие «свободная любовь». Позже баскетболист признавался, что до 31 года у него было от 300 до 500 секс-партнерш. После матчей игроки ехали не домой, а в легендарное место «Клуб», где собирались поклонницы множества талантов баскетболистов НБА. Игроки «Лейкерс» были в особом авторитете. Такой образ жизни завершился для Мэджика положительным ВИЧ-статусом.

7 ноября 1991 года он собрал специальную пресс-конференцию и впервые публично заявил о своем инфекционном заболевании. Теперь мы знаем, что ВИЧ поддается лечению, но в тот момент люди думали, что Джонсон близок к смерти. Большинство не понимали разницы между ВИЧ-инфекцией и СПИДом.

See Magic Johnson make his earth-shattering HIV announcement in 1991 https://t.co/PF5BSMKNux pic.twitter.com/IYCN1DDpmQ — Rolling Stone (@RollingStone) November 7, 2016

В той речи звезда «Лейкерс» подняла несколько важных вопросов.

«Я собираюсь рассказывать людям о ВИЧ. Хочу, чтобы молодые люди осознали опасность и не занимались незащищенным сексом. Я стану «пресс-секретарем» ВИЧ-инфекции».

Джонсон не позволил диагнозу ограничивать его жизнь. Он донес до общества два важных факта: во-первых, гетеросексуалы могут инфицироваться так же, как геи и наркоманы. До этого общественность в этом сомневалась, а Джонсону очень долго пришлось доказывать, что в его жизни не было гомосексуальных контактов. На этой почве он даже поругался со своим другом Айзеей Томасом. Мэджик считал, что именно Томас распространяет ложные слухи о его сексуальной ориентации.

Во-вторых, звездный игрок доказал, что ВИЧ — не смертный приговор. В 1991 году он основал «Фонд Мэджика Джонсона», который занимался различными благотворительными программами по борьбе с ВИЧ. Открыл семь специализированных клиник, помогал малообеспеченным инфицированным, перевел различным благотворительным организациям порядка 30 миллионов долларов. В 1999 году Джонсон был назначен послом мира ООН. Он учил людей не подвергать дискриминации тех, кто живет с ВИЧ и СПИДом.

Magic Johnson remembers Nov. 7, 1991, the day he told the world he was HIV positive https://t.co/Xuf5ldBmL9 pic.twitter.com/hHFELXYZ4p — Los Angeles Times (@latimes) November 7, 2016

«Я планирую идти дальше, прожить длинную жизнь, задирать вас, ребята, как я всегда и делал. Вы будете видеть меня регулярно», — говорил Мэджик.

Тогда же, в 1991-м, он женился на Эрлизе Келли. У супругов есть двое ВИЧ-отрицательных детей. Сейчас Джонсону 61 год. После окончания карьеры он попробовал себя в роли тренера «Лейкерс» (неудачно). А еще построил, пожалуй, самую успешную бизнес-карьеру среди экс-игроков НБА.

С 1994 по 2010 год Джонсон был миноритарным владельцем «Лейкерс». С 2017-го по 2019-й — президентом своего родного клуба. А какое-то время был владельцев баскетбольного клуба в Швеции («Мэджик М7 Бурос»).

Выиграл Олимпиаду, завершил карьеру из-за царапины

Джонсон в 1991 году объявил о завершении карьеры, но он еще неоднократно выходил на паркет. Летом 1992 года он получил вызов в сборную США для участия в Олимпийских играх-1992 в Барселоне. Знаменитая Dream Team тогда собрала под свои знамена всех главных звезд НБА и была просто обречена на успех. Сам Джонсон нечасто играл из-за травмы колена, но всякий раз, появляясь на паркете, удостаивался громких оваций от болельщиков. Всего на том турнире Мэджик в среднем набирал по 8 очков, 5,5 передачи и 2,3 подбора. В финале против сборной Хорватии, закончившейся победой сборной США 117:85, Мэджик набрал 11 очков, сделал 6 передач, 3 подбора и 1 перехват.

«Олимпиада дала мне возможность показать, что парень с ВИЧ может играть на высоком уровне и никого при этом не заразить, — подчеркнул Мэджик. — После Игр в Барселоне я хотел вернуться, а Карл Мэлоун сказал то, что сказал, и это все перечеркнуло».

Звезда «Юты» действительно настаивала на том, что он не хочет выходить на паркет против Джонсона. Мол, с ним нельзя по-настоящему бороться без риска заразиться ВИЧ. Мэлоуна поддержал и президент «Финикса» Джерри Коланджело. «Юта» и «Финикс» были главными конкурентами «Лейкерс» на «Западе», поэтому их мотивы понятны.

Тем не менее перед началом сезона-1992/93 Джонсон объявил о намерении возобновить игровую карьеру и вернуться в НБА. Но совсем скоро ему пришлось отказаться от этой затеи. На выставочном матче в Кливленде Джонсону поцарапали руку. Врач «Лейкерс» Гарри Витте обработал рану и заклеил ее пластырем. Ошибка состояла в том, что Витти сделал это голыми руками, без перчаток.

Врача обвинили в нарушении протокола, а царапина Джонсона стала главной новостью дня в США. Вопрос об этом даже задали президенту США Джорджу Бушу-младшему. На следующий день Мэджик позвонил своему агенту и сказал, что завершает карьеру.

После этого Джонсон написал книгу о безопасном сексе, работал комментатором на NBC, совершил турне по Азии и Австралии вместе с командой, составленной из бывших игроков команд НБА и студенческих команд, а также активно занимался бизнесом.

Построил бизнес-империю

Помимо покупки акций «Лейкерс» и Starbucks (а затем их выгодной перепродажи) Мэджик владеет сетью кинотеатров, сетью фаст-фуд-ресторанов, одной из крупнейших кейтеринговых компаний в мире, киностудией, крупной компанией в области рекламы... Также он вкладывал деньги в Marvel Experience, передвижной парк аттракционов, посвященный супергероям вселенной Marvel. Стал совладельцем еще одной команды женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс» (сейчас там играет капитан сборной России Мария Вадеева), а в 2012 году возглавил группу, купившую бейсбольную команду «Лос-Анджелес Доджерс» за рекордные по тем временам 2,15 миллиарда долларов. Да, Джонсону принадлежит только 2,3% акций, но он стал лицом этой сделки.

Former NBA all-star Magic Johnson said that his life insurance company will provide $ 100 million in funding for small women and minority-owned businesses https://t.co/LhkfikNyen by @lisettevoytko pic.twitter.com/0ZdO3Nz7Q8 — Forbes (@Forbes) May 17, 2020

Мэджик почти долларовый миллиардер. Его состояние, по разным данным, оценивается в 700-900 миллионов. По его стопам идут и другие суперзвезды НБА. Например, Леброн Джеймс, который, не дожидаясь окончания карьеры, активно ведет бизнес-дела.