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От «пельмешка» к титулу MVP. Как Никола Йокич меняет НБА

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
Сегодня, 20:15
Центровой «Денвера» Никола Йокич (№15). Фото Ron Chenoy, USA Today Sports
Центровой «Денвера» Никола Йокич (№15). Фото Ron Chenoy, USA Today Sports
Теги:
Фундаментальные умения в баскетболе дороже накачанных мышц

Букмекеры не сомневаются в том, что самым ценным игроком (MVP) сезона в НБА должен стать Никола Йокич. Во многом благодаря суперстабильной игре сербского центрового «Денвер» досрочно обеспечил себе участие в плей-офф (избежав плей-ин). Статистика Йокича вызывает восхищение — 26,4 очка, 10,9 подбора и 8,5 передач. Последний раз центровой становился MVP 21 год назад — Шакил О'Нил провел идеальный сезон и завоевал первое чемпионство. Достоин ли 25-летний Никола главной индивидуальной награды сезона? Приводим пять доводов за и один — против.

Шаг к окончательной глобализации НБА. Два предыдущих титула MVP взял грек Яннис Адетокумбо. Если в этом году жюри сделает выбор в пользу Йокича, то это будет всего второй случай в истории, когда иностранцы три года подряд выигрывали главный индивидуальный приз сезона (впервые это произошло с 2005 по 2007 год, когда свои награды получили Стив Нэш (дважды) и Дирк Новицки). Плюс в этом году кроме серба на приз MVP претендуют еще три игрока, родившиеся за пределами США (Дончич, Адетокумбо, Эмбиид). Это говорит не только о том, что США больше не является доминирующей нацией в баскетболе, но и подчеркивает, что в Лиге играют все сильнейшие баскетболисты мира. Победа Йокича (или Эмбиида) станет еще одним шагом к более мощному представительству иностранцев в НБА.

Йокич не привык халявить. Только вдумайтесь: Никола не пропустил ни одного матча регулярного сезона (67). Причем он играет в среднем по 35 минут. Все его конкуренты пропустили десять и более матчей. К тому же Йокич выступает на травмоопасной позиции. Центровому всегда «прилетает» от маленьких в проходах и от больших при игре в пост-ап. А ковидный сезон, когда любое подозрение сразу наказывается попаданием под ковид-протокол, говорит о том, что он терпеливо выполняет все правила. Например, Джеймс Харден попадал под ковид-протокол, посетив вечеринку.

Набор умений. Со времен Арвидаса Сабониса в НБА не было таких разноплановых центровых, с таким изумительным пониманием игры. Но если литовец приехал в США с больными коленями и уже в зрелом возрасте, то Йокич развил все азы баскетбола именно в клубе НБА. Его влияние на нападение «Денвера» неподвластно простым цифрам. Он делает практически столько же результативных передач, сколько Крис Пол, а «Наггетс» — третья команда Лиги по результативности. Если убрать серба из команды, то подопечные Майкла Мэлоуна скатятся во вторую двадцатку по этому показателю. Также не стоит забывать про прекрасный первый пас Йокича, которым он разгоняет атаки команды после подборов. Еще важный момент — что он продолжает прогрессировать. Сейчас у него лучшие показатели в карьере по набранным очкам, по проценту реализованных трехочковых, по подборам и передачам. Также он второй в Лиге по количеству трипл-даблов (понятно, что живого Рассела Уэстбрука в этом не обставить).

Человек, меняющий игру. Уникальная игра в защите от Билла Рассела заставила НБА «уйти» от кольца (тренеры многих команд перешли к тому, чтобы атаковать с дистанции и не попадать под «бутерброд Рассела», в итоге это привело к введению трехсекундной зоны). Мощь Джо Майкана заставляла Лигу увеличить трехсекундную зону с 1,8 до 3,6 метра. Дуэт Джона Стоктона и Карла Мэлоуна заставил весь мир искать новые способы защиты против пик-н-ролла. Майкл Джордан заставил всех сдваиваться и даже страиваться на одном игроке. Йокич же сочетает все функции, которые возможны на баскетбольной площадке. Он способен сыграть от первого до пятого номера и везде быть эффективным. Современное НБА стремится к универсализму, и Йокич — символ этих перемен.

Не нужно быть качком, чтобы быть лучшим. Пример Йокича показывает, что звезде НБА нет необходимости наращивать мышцы, съедая ведра протеина, не обязательно экстравысоко прыгать или обладать сумасшедшей скоростью. А нужно с утра до вечера тренировать фундаментальные умения, знать, куда бежать, и принимать верные решения в сложных эпизодах. Последним таким игроком был Тим Данкан, которого не зря называли Big Fundamental.

Единственная причина не давать приз MVP Йокичу заключается в том, что его игра незрелищна и не привлекает внимание рядовых любителей спорта. Стиль Йокича — это нетолерантный яркий пример белых долговязых парней, которые предпочтут надежный лэй-ап роскошному данку, эффективный ассист остроумной передаче из-за спины. Никола делает уличный вид спорта игрой интеллектуалов. Это не продается и не приносит миллионов просмотров на YouTube.

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