Михайловский и Одиноков идут на драфт НБА-2021. Есть ли у них шансы быть выбранными?

Защитник «Автодора» нацелен на первый раунд, форвард «Химок» — на разведку.

Последний раз российский игрок был выбран на драфте НБА в 2013 году. Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Сергей Карасев «ушел» в «Кливленд» под высоким 19-м номером. На следующий год свою кандидатуру выставил центровой Артем Клименко, но задрафтован не был. С тех пор наши молодые баскетболисты долго не появлялись на радарах заокеанских клубов. В 2019 году Никита Михайловский выразил желание поучаствовать в драфте после дебюта на взрослом уровне и убедительной игры на чемпионате Европы U-18 в Латвии (16,3 очка, 7,4 подбора, 2,1 передачи).

С третьей попытки?

Агенты защитника «Автодора» полтора месяца прощупывали почву, но после отмены Global Camp в Монако решили, что через год у уроженца Павлово будет больше шансов быть выбранным в первом раунде (топ-30). Никита блеснул и на чемпионате мира-2019 (U-19), став вторым баскетболистом в истории, оформившим трипл-дабл (20 очков + 13 подборов + 13 передач). Ранее это удавалось сделать только Дарио Шаричу, который с 2016 года успешно выступает в НБА.

Но в 2020 году из-за пандемии произошла отмена всех преддрафтовых мероприятий НБА и индивидуальных просмотров в клубах лиги. Это сильно понизило шансы европейских игроков быть выбранными на драфте. Представители российского игрока вновь приняли решение не форсировать события и провести еще один хороший сезон в Саратове. Можно сказать, что Михайловский справился с поставленной задачей. Он второй раз был признан лучшим молодым игроком сезона Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 8,5 очка, 2,7 подбора и 1,0 передачи за 18,3 минуты, проведенные на площадке. Также он принял участие в Матче всех звезд-2021, выйдя в стартовом составе и став вторым в матче по результативности (30 очков).

В интервью «СЭ» агент игрока Игорь Рубин отметил, что в ближайшее время 20-летний Михайловский объявит о своем участии в драфте.

— Да, в наших планах есть участие в драфте этого года, — пояснил агент. — До 30 мая еще есть время на оформление всех необходимых документов. Скоро все объявим.

Сможет ли в этом году Никита попасть в топ-30?

Какой бы непредсказуемый ни был драфт НБА-2021, уже сейчас можно говорить, что это не будет драфт «больших». В первом раунде не будет выбрано больше шести центровых. Это сейчас очень редкий товар в США, так что клубы активно смотрят за пятыми номерами из Европы. Это очень сильно повышает шансы француза Исмаэля Камагатэ, испанца Усмана Гаруба, серба Филипа Петрусева, немца Ариэля Хокпорти и турка Альперена Сенгана.

На позиции Михайловского (атакующий защитник/легкий форвард) на драфте будет выбрано около 15 игроков. В первом раунде — около семи. Попасть в эту семерку россиянину практически невозможно. По большому счету для клубов НБА Никита «кот в мешке». Есть более раскрученные, проскаутированные игроки. Навскидку это Джонатан Куминга, Кьон Джонсон, Заир Уильямс, Кори Кисперт, Джолин Джонсон, Франц Вагнер... Если ли шансы на второй раунд? Да, но они также не самые высокие. Хотя мы можем и не знать всех подводных камней.

На драфте бывают и сюрпризы. Например, серб Алексей Покушевский сыграл всего 2 минуты за «Олимпиакос» в Евролиге, не ездил на просмотры, но в прошлом году был выбран под высоким 17-м номером «Миннесотой». После обмена он оказался в «Оклахоме», где ему удалось закрепиться в ротации. Также характерны выборы в первом раунде Джанана Мусы в 2018 году и Луки Шаманича в 2019 году, которые проявляли себя на взрослом уровне менее ярко, чем Михайловский.

Интерес к Одинокову

Компанию Михайловскому на драфте НБА может составить форвард Владислав Одиноков. Во вторник в интервью Eurohoops 21-летний воспитанник «Химок» заявил, что решил выставить свою кандидатуру, тем самым подчеркнув здоровые амбиции и веру в свой потенциал.

— Ближайшие три-четыре недели у меня будут контакты с клубами НБА на предмет серьезности интереса к Одинокову, — отметил «СЭ» агента игрока Андрей Широков. — В зависимости от того, как пройдут эти разговоры, мы решим, что делать дальше. Возможны разные варианты. От того, что Одинокова выберут в 2021 году, до того, что мы перенесем участие Влада на следующий драфт. При этом подчеркну, что все свои шаги мы будем согласовывать с «Химками». Влад воспитанник клуба, это единственная команда в его карьере с детских лет. К тому же он имеет действующий контракт с желто-синими еще на два года. Так что поедем в просмотровые лагеря, только если получим разрешение.

По словам Андрея Широкова, баскетболист отправил письмо на имя комиссара НБА с намерением участвовать в драфте 10 дней назад. Уже сейчас можно сказать, что это было правильное решение.

— К Владу и раньше был интерес со стороны клубов НБА, но его дебют в Евролиге и доминирующие действия в «Финале восьми» Единой молодежной лиги ВТБ не могли остаться незамеченными, — продолжил агент. — А после вчерашнего интервью на контакт со мной уже вышли четыре клуба НБА. Это уже большой плюс для нас, возможность сделать хорошую разведку.

Дебют в @EuroLeague: 18 минут, 11 очков! / 11 points in 18 minutes in his Euroleague debut, well done!#KHIZAL #ХимкиЖальгирис pic.twitter.com/bEvgUdQBuj — BC Khimki (@Khimkibasket) October 11, 2020

Владислав выигрывал Единую молодежную лигу в 2019 году, но тогда молодой баскетболист не играл большой роли в атаке своей команды, набирая 3,7 очка в «Финале восьми». А вот 2020 год получился для форварда прорывным. В феврале он стал MVP месяца в молодежной лиге ВТБ, а на момент приостановки чемпионата являлся самым результативным игроком «Химок-2». Римас Куртинайтис обратил на него внимание и подтянул к первой команде.

Дебют форварда в лиге ВТБ пришелся на третью игру «Химок» в текущем сезоне. В Красноярске Куртинайтис дал молодому форварду 2,5 минуты игрового времени. Куда более ярким получились первые две игры Одинокова в Евролиге: 11 очков против «Жальгириса» в Мытищах и 11 очков против «Реала» в Мадриде. А также 5 из 6 трехочковых (83%) в первых двух матчах сильнейшего европейского турнира — серьезная заявка на то, чтобы в ближайшие годы стать хорошим стабильным снайпером.

Ярко Одиноков проявил себя и в «Финале восьми». В четвертьфинале с «Зенитом» он обеспечил своей команде победу над «Зенитом-М», набрал 29 очков, 7 подборов и 2 передачи. В полуфинале с ЦСКА Владислав набрал 16 очков, но этого не хватило, чтобы пройти будущих победителей турнира «ЦСКА-Юниор».

Супер-перформанс Владислава Одинокова против «Зенита-М»: 29 очков (10/14 с игры, 5/8 из-за дуги), 7 подборов и 2 передачи ? pic.twitter.com/oAaPjlYNNe — VTB Youth League (@vtbyouth) April 9, 2021

В этом году Одиноков и Михайловский имеют право выставить кандидатуру на драфт по заявке. В следующем году, как и все игроки 2000 года рождения, не учащиеся в США, они бы выходили на драфт автоматически, без заявки.