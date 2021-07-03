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Янг сыграет против «Милуоки» в шестом матче серии

02:32

Разыгрывающий защитник «Атланты» Трэй Янг может сыграть в шестом матче полуфинала НБА против «Милуоки». 22-летний американец завершает восстановление после травмы.

Шестая игра серии состоится в воскресенье, 4 июля, в Атланте. Начало матча — 3.30 по московскому времени. Счет в серии — 3-2 в пользу «Бакс».

Напомним, Янг получил травму стопы в третьем матче 27 июня. Он уже пропустил четвертую и пятую встречи серии.

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Евгений Козинов все материалы автора

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