Брукс может войти в тренерский штаб «Лейкерс»

Экс-главный тренер «Вашингтона» Скотт Брукс может продолжить карьеру в «Лейкерс». Как сообщает ESPN, клуб из Лос-Анджелеса провел собеседование со специалистом, который может стать одним из ассистентов Фрэнка Вогеля.

Брукс работал с «Вашингтоном» с 2016 по 2021 год, но клуб не стал продлевать контракт. Команда в этом сезоне стала 8-й в регулярном чемпионате НБА и вылетела в первом раунде плей-офф (против «Филадельфии»).

Напомним, ранее Брукс работал главным тренером в «Оклахома-Сити»: с 2008 по 2015 год.