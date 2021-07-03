Брукс может войти в тренерский штаб «Лейкерс»
Экс-главный тренер «Вашингтона» Скотт Брукс может продолжить карьеру в «Лейкерс». Как сообщает ESPN, клуб из Лос-Анджелеса провел собеседование со специалистом, который может стать одним из ассистентов Фрэнка Вогеля.
Брукс работал с «Вашингтоном» с 2016 по 2021 год, но клуб не стал продлевать контракт. Команда в этом сезоне стала 8-й в регулярном чемпионате НБА и вылетела в первом раунде плей-офф (против «Филадельфии»).
Напомним, ранее Брукс работал главным тренером в «Оклахома-Сити»: с 2008 по 2015 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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