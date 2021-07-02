«Милуоки» вышел вперед в серии с «Атлантой»
«Милуоки» переиграл «Атланту» в пятом матче полуфинальной серии НБА. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Бакс».
Следующая игра серии состоится в Атланте в воскресенье, 4 июля. Начало игры — 3.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Полуфинал
Пятый матч
«Милуоки» — «Атланта» — 123:112 (36:22, 29:34, 26:22, 32:34)
М: Б. Лопес (33), Миддлтон (26 + 13 подборов), Холидэй (25 + 13 передач), Портис (22).
А: Богданович (28), Коллинз (19), Уильямс (17).
Счет в серии: 3-2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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