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«Милуоки» вышел вперед в серии с «Атлантой»

05:59
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«Милуоки» переиграл «Атланту» в пятом матче полуфинальной серии НБА. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Бакс».

Следующая игра серии состоится в Атланте в воскресенье, 4 июля. Начало игры — 3.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Полуфинал

Пятый матч

«Милуоки» — «Атланта» — 123:112 (36:22, 29:34, 26:22, 32:34)

М: Б. Лопес (33), Миддлтон (26 + 13 подборов), Холидэй (25 + 13 передач), Портис (22).

А: Богданович (28), Коллинз (19), Уильямс (17).

Счет в серии: 3-2

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Евгений Козинов все материалы автора

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