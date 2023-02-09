«Вашингтон» переиграл «Шарлотт». Порзингис набрал 36 очков

«Вашингтон» выиграл у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:104. «Уизардс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

В другой встрече «Кливленд» на своем паркете разгромил «Детройт» — 113:85. «Кавальерс» одержали четыре победы подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Детройт» — 113:85 (32:14, 19:26, 25:28, 37:17)

К: Аллен (20 + 14 подборов), Э. Мобли (19), Леверт (15), Нето (14).

Д: Богданович (15), Дюрен (14), Айви (10).

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 118:104 (32:31, 29:30, 27:15, 30:28)

В: Порзингис (36), Авдия (20 + 13 подборов), Бил (17 + 10 передач).

Ш: Вашингтон (20), Розир (19), Болл (16), Хэйворд (15).