«Филадельфия» проиграла «Бостону». Харден оформил дабл-дабл

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«Бостон» на своем паркете переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:99. «Селтикс» одержали вторую победу подряд. «Сиксерс» проиграли вторую встречу кряду.

В других встречах «Торонто» выиграл у «Сан-Антонио» (112:98), «Майами» обыграл «Индиану» (116:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сан-Антонио» — 112:98 (34:24, 23:30, 31:21, 24:23)

Т: Сиакам (37 + 10 подборов), Буше (18 + 11 подборов), Ванвлит (16), Трент (15).

С: К. Джонсон (22), Ричардсон (14), Макдермотт (13).

«Бостон» — «Филадельфия» — 106:99 (30:27, 29:28, 27:24, 20:20)

Б: Уайт (19), Брогдон (19), Г. Уильямс (15), Гриффин (15), Тейтум (12).

Ф: Эмбиид (28), Харден (26 + 10 передач), Мелтон (12).

«Майами» — «Индиана» — 116:111 (39:30, 21:33, 29:20, 27:28)

М: Адебайо (38), Батлер (25), Винсент (17), Хирро (15).

И: Хилд (27), Тернер (23 + 11 подборов), Макконнелл (18).