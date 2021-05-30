Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Вашингтон» от третьего поражения в серии с «Филадельфией»
«Филадельфия» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА обыграла «Вашингтон» со счетом 132:103.
Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 36 очков. Разыгрывающий «Уизардз» Рассел Уэстбрук набрал 26 очков, сделал 12 подборов и 10 передач.
Счет в серии стал 3-0. Следующий матч пройдет 1 июня и начнется в 2:00 мск.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
Третий матч
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 115:95 (28:36, 30:36, 28:37, 17:23)
Счет в серии: 0-3
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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