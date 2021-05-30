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«Юта» вышла вперед в серии с «Мемфисом»

07:10
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«Юта» победила «Мемфис» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА — 121:111.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 29 очков.

«Юта» вышла вперед в серии против «Мемфиса» — 2-1. Следующий матч состоится 1 июня.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Мемфис» — «Юта» — 111:121 (22:34, 29:28, 34:34, 26:25)

М: Морант (28), Брукс (27), Аллен (17)

Ю: Митчелл (29), Конли (27), Гобер (15 + 14 подборов)

Счет в серии — 1-2

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