«Юта» вышла вперед в серии с «Мемфисом»
«Юта» победила «Мемфис» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА — 121:111.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 29 очков.
«Юта» вышла вперед в серии против «Мемфиса» — 2-1. Следующий матч состоится 1 июня.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третий матч
«Мемфис» — «Юта» — 111:121 (22:34, 29:28, 34:34, 26:25)
М: Морант (28), Брукс (27), Аллен (17)
Ю: Митчелл (29), Конли (27), Гобер (15 + 14 подборов)
Счет в серии — 1-2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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