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«Портленд» победил «Денвер» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

01:55
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«Портленд» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 115:95.

Самым результативным на паркете стал форвард «Блэйзерс» Норман Пауэлл, набравший 29 очков.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 1 июня и начнется в 23:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Пятый матч

«Портленд» — «Денвер» — 115:95 (32:24, 25:23, 36:19, 22:29)

Счет в серии: 2-2.

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