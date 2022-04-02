«Вашингтон» переиграл «Даллас», «Орландо» проиграл «Торонто»

«Вашингтон» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:103. В другой встрече «Орландо» на своем паркете проиграла «Торонто» — 89:102.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Даллас» — 135:103 (41:30, 26:23, 27:25, 41:25)

В: Колдуэлл-Поуп (35), Порзингис (24), Хатимура (21).

Д: Дончич (36), Брансон (21).

«Орландо» — «Торонто» — 89:102 (23:29, 23:30, 17:26, 26:17)

О: Бамба (15 + 10 подборов), Браздейкис (13), Фульц (12).

Т: Ванвлит (19), Барнс (19), Трент (17), Сиакам (16 + 11 подборов).