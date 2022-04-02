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Сегодня, 01:17

Стефен Карри пропустит остаток регулярного чемпионата НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри не сможет помочь команде в оставшихся матчах регулярного чемпионата НБА, сообщает ESPN. 34-летний американец продолжает восстановление после травмы, полученной в игре против «Бостона» в середине марта.

Игроку было диагностировано растяжение связок левой стопы. Повторное обследование Карри пройдет 11 апреля.

До плей-офф «Голден Стэйт» осталось провети пять матчей. Команда идет на третьем месте в Западной конференции.

В этом сезоне Карри сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,5 очка, 5,2 подбора и 6,3 передачи.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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