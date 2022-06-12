В Лас-Вегасе построят арену, на которой можно проводить матчи НБА

Компания Oak View Group анонсировала строительство новой многофункциональной арены в Лас-Вегасе, сообщает Sports Illustrated.

Организация планирует возвести универсальный комплекс стоимостью 3 миллиарда долларов, который будет включать спортивную арену вместимостью 20 тысяч зрителей, на которой можно проводить, в том числе, матчи НБА.

Прежде форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своем желании стать владельцем команды Национальной баскетбольной ассоциации, которая бы базировалась в Лас-Вегасе.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер опроверг слухи о расширении лиги в ближайшие годы, но не исключил возможности открыть новые клубы в будущем.