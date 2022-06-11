Главный тренер «Голден Стэйт» Керр прокомментировал победу над «Бостоном» в четвертом матче финальной серии

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал победу над «Селтикс» (107:97, 2-2) в четвертом матче финальной серии НБА.

«У нас есть группа парней, которые однажды войдут в Зал славы: Стефен Карри, Клей Томпсон, Дреймонд Грин. Они были в команде все время, так что они не только одарены, но и невероятно конкурентоспособны, а это то, что нужно для победы на выезде. Вы должны проявить волю, интенсивность и желание выиграть. У этих игроков это есть», — цитирует SkySport Керра.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 43 очка и сделавший 10 подборов.

Пятая игра в серии пройдет 14 июня на домашней арене «Голден Стэйт» «Чейз Центр» в Сан-Франциско. Начало матча — 4.00 по московскому времени.