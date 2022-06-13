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В честь Лаури назовут улицу в Торонто. Он был капитаном чемпионской команды «Рэпторз» сезона-2018/19

Именем баскетболиста Лаури будет названа улица в Торонто
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В честь защитника «Майами» Кайла Лаури назовут улицу в Торонто (Канада). Как сообщает Complex, она получит название Kyle Lowry Road.

До перехода в «Майами» 36-летний разыгрывающий выступал за «Торонто» с 2012 по 2021 год. В сезоне-2018/19 Лаури был капитаном команды, которая впервые в истории клуба стала чемпионом НБА.

После девяти лет в «Торонто» Лаури стал лучшим ассистентом (4277 передач) в истории клуба, а также занимает второе место по количеству набранных очков (10540 очков).

Таким образом, Лаури станет первым баскетболистом «Рэпторз» в чью честь назвали улицу города.

Источник: https://www.complex.com/sports/toronto-getting-a-kyle-lowry-road
БК Торонто Рэпторз
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