Уинслоу подпишет контракт с «Клипперс»
Форвард Джастис Уинслоу продолжит карьеру в «Клипперс». Как сообщает ESPN, 25-летний американец подпишет двухлетний контракт.
Уинслоу стал неограниченно свободным агентом после истечения соглашения с «Мемфисом». Клуб решил не использовать опцию продления на следующий сезон на 13 миллионов долларов.
В прошлом сезоне Уинслоу сыграл в 26 матчах, набирая в среднем по 6,8 очка, 4,5 подбора и 1,9 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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