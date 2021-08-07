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Уинслоу подпишет контракт с «Клипперс»

01:50

Форвард Джастис Уинслоу продолжит карьеру в «Клипперс». Как сообщает ESPN, 25-летний американец подпишет двухлетний контракт.

Уинслоу стал неограниченно свободным агентом после истечения соглашения с «Мемфисом». Клуб решил не использовать опцию продления на следующий сезон на 13 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Уинслоу сыграл в 26 матчах, набирая в среднем по 6,8 очка, 4,5 подбора и 1,9 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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