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Лиллард считает, что в НБА проще набирать очки, чем в матчах за сборную

01:05
Дэмиан Лиллард. Фото Instagram
Дэмиан Лиллард. Фото Instagram
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Разыгрывающий защитник «Портленда» и сборной США Дэмиан Лиллард согласен с игроком сборной Словении Лукой Дончичем, который считает, что в НБА проще набирать очки, чем на международных турнирах.

«Понимаю, почему он так сказал. Лучшие бомбардиры НБА в турнирах ФИБА зарабатывают не так много фолов, здесь более силовая игра. Кроме того, здесь нет правила 3 секунд в защите. Это тяжело. В НБА много вещей, которые позволяют легче набирать очки», — сказал Лиллард в интервью для YouTube-канала Майки Домогалы.

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Евгений Козинов все материалы автора

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