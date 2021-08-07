Лиллард считает, что в НБА проще набирать очки, чем в матчах за сборную
Разыгрывающий защитник «Портленда» и сборной США Дэмиан Лиллард согласен с игроком сборной Словении Лукой Дончичем, который считает, что в НБА проще набирать очки, чем на международных турнирах.
«Понимаю, почему он так сказал. Лучшие бомбардиры НБА в турнирах ФИБА зарабатывают не так много фолов, здесь более силовая игра. Кроме того, здесь нет правила 3 секунд в защите. Это тяжело. В НБА много вещей, которые позволяют легче набирать очки», — сказал Лиллард в интервью для YouTube-канала Майки Домогалы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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