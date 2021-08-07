Лиллард считает, что в НБА проще набирать очки, чем в матчах за сборную

Разыгрывающий защитник «Портленда» и сборной США Дэмиан Лиллард согласен с игроком сборной Словении Лукой Дончичем, который считает, что в НБА проще набирать очки, чем на международных турнирах.

«Понимаю, почему он так сказал. Лучшие бомбардиры НБА в турнирах ФИБА зарабатывают не так много фолов, здесь более силовая игра. Кроме того, здесь нет правила 3 секунд в защите. Это тяжело. В НБА много вещей, которые позволяют легче набирать очки», — сказал Лиллард в интервью для YouTube-канала Майки Домогалы.