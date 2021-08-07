«Бостон» предложил Смарту контракт на 68 миллионов долларов
Атакующий защитник Маркус Смарт может подписать новый контракт с «Бостоном». Как сообщает The Boston Herald, соглашение будет рассчитано на 4 года со средней зарплатой 17 миллионов долларов.
Сейчас «Селтикс» дожидаются ответа от агента игрока. У Смарта остался один год по действующему контракту, за который он может заработать 13,84 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Маркус набирал в среднем по 13,1 очка и 5,7 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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