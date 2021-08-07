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«Бостон» предложил Смарту контракт на 68 миллионов долларов

03:29

Атакующий защитник Маркус Смарт может подписать новый контракт с «Бостоном». Как сообщает The Boston Herald, соглашение будет рассчитано на 4 года со средней зарплатой 17 миллионов долларов.

Сейчас «Селтикс» дожидаются ответа от агента игрока. У Смарта остался один год по действующему контракту, за который он может заработать 13,84 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Маркус набирал в среднем по 13,1 очка и 5,7 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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