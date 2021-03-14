Трипл-дабл Сабониса принес «Индиане» победу над «Финиксом», «Даллас» обыграл «Денвер»

«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Финикс» со счетом 122:111.

Самым результативным на площадке стал разыгрывающий «Пэйсерс» Малкольм Брогдон, набравший 25 очков. Форвард победителей Домантас Сабонис набрал 22 очка, сделал 13 подборов и 10 передач.

После этого матча «Индиана» с 17 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Финикс» с 25 победами — на второй строчке Запада.

В другом матче игрового дня «Даллас» обыграл «Денвер» со счетом 116:103. Команды занимают 8-е и 6-е места в Западной конференции.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Индиана» — 111:122 (33:29, 24:33, 20:35, 34:25)

«Денвер» — «Даллас» — 103:116 (29:28, 22:34, 22:31, 30:23)

14 марта.