«Бруклин» обыграл «Детройт», «Милуоки» победил «Вашингтон»

В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» победил «Детройт» (100:95). «Милуоки» выиграл у «Вашингтона» (125:119).

«Портленд» переиграл «Миннесоту» (125:121). «Шарлотт» был сильнее «Торонто» (114:104). «Атланта» одержала победу в матче с «Сакраменто» (121:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Портленд» — 121:125 (24:33, 33:33, 37:27, 27:32)

«Бруклин» — «Детройт» — 100:95 (26:22, 25:24, 27:20, 22:29)

«Вашингтон» — «Милуоки» — 119:125 (33:36, 32:28, 30:30, 24:31)

«Шарлотт» — «Торонто» — 114:104 (44:24, 23:28, 31:21, 16:31)

«Атланта» — «Сакраменто» — 121:106 (22:33, 39:18, 37:30, 23:25)

14 марта.