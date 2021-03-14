Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Мемфис» поиздевался над багом Twitter

22:11

Клуб НБА «Мемфис» поиздевался над багом в Twitter, из-за которого сотни пользователей оказались заблокированы. По неизвестной причине Twitter начал временно блокировать аккаунты за публикацию слова «Memphis» («Мемфис»).

Подписчики начали троллить «Гриззлис» с просьбой сообщить город, в котором команда базируется.

«Мемфис» опубликовал фрагмент идущего в эти минуты матча с «Оклахома-Сити» и написал «Когда боты завалили комментарии с просьбой сказать слово на «м».

В оригинале клуб использовал словосочетание «The «m» word» как отсылку на фразу «the «n» word», эвфемизм грубого названия чернокожих.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир