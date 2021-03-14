«Мемфис» поиздевался над багом Twitter

Клуб НБА «Мемфис» поиздевался над багом в Twitter, из-за которого сотни пользователей оказались заблокированы. По неизвестной причине Twitter начал временно блокировать аккаунты за публикацию слова «Memphis» («Мемфис»).

Подписчики начали троллить «Гриззлис» с просьбой сообщить город, в котором команда базируется.

«Мемфис» опубликовал фрагмент идущего в эти минуты матча с «Оклахома-Сити» и написал «Когда боты завалили комментарии с просьбой сказать слово на «м».

when bots flood our comments with «say the m word» pic.twitter.com/X1qgsIRmm9 — Memphis Grizzlies (@memgrizz) March 14, 2021

В оригинале клуб использовал словосочетание «The «m» word» как отсылку на фразу «the «n» word», эвфемизм грубого названия чернокожих.