С 17 марта один игрок НБА сдал положительный тест на коронавирус

В НБА с 17 марта провели 485 тестов на коронавирус для игроков, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа 24 марта. Положительным был тест одного баскетболиста. Его личность не раскрывается.

Sources: One NBA player tested positive for coronavirus out of 485 tested since March 17. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2021

В связи с пандемией матчи регулярного чемпионата НБА проходят без зрителей.