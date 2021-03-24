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С 17 марта один игрок НБА сдал положительный тест на коронавирус

23:30
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В НБА с 17 марта провели 485 тестов на коронавирус для игроков, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа 24 марта. Положительным был тест одного баскетболиста. Его личность не раскрывается.

В связи с пандемией матчи регулярного чемпионата НБА проходят без зрителей.

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