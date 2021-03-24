С 17 марта один игрок НБА сдал положительный тест на коронавирус
23:30
В НБА с 17 марта провели 485 тестов на коронавирус для игроков, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа 24 марта. Положительным был тест одного баскетболиста. Его личность не раскрывается.
Sources: One NBA player tested positive for coronavirus out of 485 tested since March 17.— Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2021
В связи с пандемией матчи регулярного чемпионата НБА проходят без зрителей.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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