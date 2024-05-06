Клэй Томпсон может перейти в «Орландо»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон может перейти в «Орландо», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По его информации, стороны проявляют обоюдный интерес.

«Томпсон и другие ветераны в лиге рассматривают «Орландо» как потенциальное место для продолжения карьеры. Они верят, что добавление опытного игрока может вывести команду на другой уровень вокруг Паоло Банкеро и Франца Вагнера», — сказал Чарания в эфире шоу Run It Back.

Также Чарания добавил, что «Мэджик» могут освободить более 60 миллионов долларов для подписания баскетболистов этим летом. Этим летом 34-летний Томпсон станет свободным агентом.