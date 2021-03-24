Болельщик «Никс» был удален с трибуны за футболку с надписью про владельца клуба

Болельщик «Нью-Йорка» был удален с трибун во время домашнего матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтоном» (131:113) за футболку, надпись на которой охрана посчитала оскорбительной, сообщает Yahoo.

Молодой человек пришел на игру в футболке «Забаньте Долана». По всей видимости, мужчина недоволен управлением владельца «Никс» Джеймса Долана.

По словам болельщика, он успел провести всего 5 минут на трибуне, после чего охрана заставила его покинуть арену без возмещения стоимости билета.