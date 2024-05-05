«Миннесота» обыграл «Денвер» в первом матче второго раунда плей-офф

«Миннесота» в стартовом матче второго раунда плей-офф НБА на выезде обыграла «Денвер» со счетом 106:99.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 43 очка. У «Наггетс» центровой Никола Йокич набрал 32 очка.

Счет в серии 1-0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч пройдет 7 мая и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф. 1/4 финала

«Денвер» — «Миннесота» — 99:106 (25:23, 19:17, 27:33, 28:33)

5 мая. Денвер. «Ball Arena».

Счет в серии: 0-1.