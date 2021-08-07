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Нанн, Монк и Хортон-Такер стали игроками «Лейкерс»

00:17
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«Лейкерс» на официальном сайте объявили о подписании контрактов с Кендриком Нанном, Маликом Монком и Тэйленом Хортон-Такером. Все они были неограниченно свободными агентами после завершения сезона-2020/21.

В прошлом сезоне 26-летний Нанн выступал за «Майами», набирая в среднем по 14,6 очка. 23-летний Монк покинул «Шарлотт», за который в прошлом сезоне сыграл в 42 встречах, набирая в среднем по 11,7 очка. 20-летний Хортон-Такер в прошедшем сезоне сыграл 66 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем по 8,9 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора

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