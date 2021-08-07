Нанн, Монк и Хортон-Такер стали игроками «Лейкерс»
«Лейкерс» на официальном сайте объявили о подписании контрактов с Кендриком Нанном, Маликом Монком и Тэйленом Хортон-Такером. Все они были неограниченно свободными агентами после завершения сезона-2020/21.
В прошлом сезоне 26-летний Нанн выступал за «Майами», набирая в среднем по 14,6 очка. 23-летний Монк покинул «Шарлотт», за который в прошлом сезоне сыграл в 42 встречах, набирая в среднем по 11,7 очка. 20-летний Хортон-Такер в прошедшем сезоне сыграл 66 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем по 8,9 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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