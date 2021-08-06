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Дюрант хочет подписать контракт с «Бруклином» на 198 миллионов долларов

6 августа 2021, 23:34
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант планирует продлить контракт с клубом на 4 года и 198 миллионов долларов, утверждает ESPN.

32-летний баскетболист пришел в «Нетс» в 2019 году, но пропустил первый сезон в команде из-за травмы. В сезоне-20/21 форвард сыграл всего в 35 матчах, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

«Бруклин» проиграл «Милуоки» в полуфинале Восточной конференции (3-4).

В настоящее время Дюрант выступает за сборную США на Олимпиаде в Токио. Американцы вышли в финал, где встретятся с французами.

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Иван Шитик все материалы автора

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