Леброн Джеймс: «Перед решающим броском мне попали в глаз, видел три кольца. Бросал в то, что было в середине»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал свой победный трехочковый в матче плей-ин НБА против «Голден Стэйт» (103:100).
«Незадолго до этого Дреймонд Грин попал пальцем мне в глаз. Когда я бросал этот трехочковый, видел три кольца. Бросил в то, что было посередине. К счастью, мне удалось попасть. Глаз будет воспален, наверное, еще два дня, но зато мы добились очень важной победы», — приводит ESPN слова Джеймса.
LEBRON FROM WAY DOWNTOWN TO PUT THE @LAKERS AHEAD FOR GOOD! pic.twitter.com/DbMStzlAVg— NBA (@NBA) May 20, 2021
Благодаря победе «Лейкерс» обеспечили себе участие в плей-офф, в первом раунде команда сыграет с «Финиксом». «Голден Стэйт» разыграет 8-е место в плей-офф Западной конференции с «Мемфисом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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