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Леброн Джеймс: «Перед решающим броском мне попали в глаз, видел три кольца. Бросал в то, что было в середине»

09:16
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал свой победный трехочковый в матче плей-ин НБА против «Голден Стэйт» (103:100).

«Незадолго до этого Дреймонд Грин попал пальцем мне в глаз. Когда я бросал этот трехочковый, видел три кольца. Бросил в то, что было посередине. К счастью, мне удалось попасть. Глаз будет воспален, наверное, еще два дня, но зато мы добились очень важной победы», — приводит ESPN слова Джеймса.

Благодаря победе «Лейкерс» обеспечили себе участие в плей-офф, в первом раунде команда сыграет с «Финиксом». «Голден Стэйт» разыграет 8-е место в плей-офф Западной конференции с «Мемфисом».

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