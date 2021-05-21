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Уоллес назвал лучшего игрока НБА прямо сейчас

01:48

Экс-форвард «Портленда» и «Детройта» Рашид Уоллес считает лучшим игроком НБА сейчас разыгрывающего «Вашингтона» Расселла Уэстбрука.

«Поразительно, что делает Уэстбрук. Прямо сейчас он является лучшим игроком НБА. Не хочу проявить неуважение к Дюранту, Ирвингу, Леброну или Карри, но только посмотрите, что делает Уэстбрук», — цитирует ESPN Уоллес.

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